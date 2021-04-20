Kayseri'de 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı
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Kayseri'de 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı

Kayseri'de 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 40'ı evden, 14'ü işyerinden ve kurumdan, 8'i otodan, 9'u açıktan ve 1'i mabetten olmak üzere işlem yapılan 72 hırsızlık olayında 93 kişi yakalandı.

Çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların 12'si tutuklanırken, şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 14 bin 135 TL değerinde malzemeler de (teyp, ziynet eşyası, tüfek gibi) müştekilerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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