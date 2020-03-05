Kayseri'de 711 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı

05.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:48

KAYSERİ'de, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 711 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi'de bulunan evde tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda, 711 sikke, 13 obje, 2 hassas terazi ve folyo parçaları ele geçirildi. Evde bulunan Z.A. ile R.B. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen 711 sikkenin hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA