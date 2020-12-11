Kayseri'de 700 litre kaçak içki ele geçirildi
11.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:52
Kayseri'de 700 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 700 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ü.K'nin Tomarza ilçesindeki evinde arama gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 700 litre bandrolsüz alkollü içki buldu.
Gözaltına alınan Ü.K'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin