Kayseri'de 700 bin 30 dekar alan sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunda 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunda 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından su ve sulamada hamle yılı ilan edildiğini anımsattı.

Modern sulama ile tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı gibi gelişmeler yaşandığını belirten Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunun 1 Mayıs'ta başladığını aktardı.

2021 yılı sulama sezonunda toplam 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını açıklayan Yıldız, sulu tarımla 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 569 milyon 824 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin