Kayseri'de 700 bin 30 dekar alan sulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de 700 bin 30 dekar alan sulanacak

Kayseri'de 700 bin 30 dekar alan sulanacak
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunda 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunda 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından su ve sulamada hamle yılı ilan edildiğini anımsattı.

Modern sulama ile tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı gibi gelişmeler yaşandığını belirten Yıldız, Kayseri'de 2021 yılı sulama sezonunun 1 Mayıs'ta başladığını aktardı.

2021 yılı sulama sezonunda toplam 700 bin 30 dekar alanın sulanacağını açıklayan Yıldız, sulu tarımla 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 569 milyon 824 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de 700 bin 30 dekar alan sulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:48:59. #1.14#

title