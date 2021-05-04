Kayseri'de 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bu ürünler satılamayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince, marketlerde 7 Mayıs'tan itibaren zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince, marketlerde 7 Mayıs'tan itibaren zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Kararlar şu şekilde:

"Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine, bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine, daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim v e aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli tebliğ ve kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliği karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, alınan karara uymayan işletmeler hakkında idari cezanın da verileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı