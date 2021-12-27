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Kayseri'de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri'de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen kız çocuğu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Su P. (11) 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.'yi (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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