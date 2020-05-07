Kayseri'de 7 katlı apartmanda koronavirüs karantinası kaldırıldı

Kayseri'de 7 katlı apartmanda koronavirüs karantinası kaldırıldıKAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 katlı apartmana uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Kayseri'de 7 katlı apartmanda koronavirüs karantinası kaldırıldı

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 katlı apartmana uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi'ndeki bir apartmanda çalışan bina görevlisi, geçen Nisan ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina görevlisinin hastanedeki koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bina görevlisinin çalıştığı 7 katlı apartman 23 Nisan'da karantina altına alındı. 25 dairenin bulunduğu binaya 14 gün uygulanan karantina bugün sona erdi. Binanın girişindeki emniyet şeridi sökülerek, hayat normale döndü.

Kaynak: DHA