Kayseri'de 7 hırsızlık zanlısı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camiden ve ikametlerden hırsızlık yapılması ile motosiklet, kablo ve ziynet eşyası çalınması ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan detaylı incelemelerde 19 olayın hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen, G.K, B.A, A.A, P.Ş, G.I. D.B. ve S.Ş.I. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılardan adliyeye sevk edilen A.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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