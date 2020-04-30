Kayseri'de 7 ev karantinaya alındı
30.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:26
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla kırsal Yemliha Mahallesi'ndeki 7 müstakil evde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Evlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacak.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de karantinaya alınan evlerin çevresinde önlem aldı.
Kaynak: AA