Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu (Görüntü ekiyle yeniden)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl yeniden start aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya'nın gerçekleştirdiği kazılarda yeni fosiller bulundu. Fosillerin 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait olduğu belirlendi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KAZI ALANINI GEZDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı alanına giderek çalışmalar hakkında Uzman Antropolog Özge Kahya'dan bilgi aldı. Kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını söyleyen Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

'ZİYARETE AÇMA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Başkan Büyükkılıç da bölgenin çok zengin olduğunu söyleyerek, 7,5 milyon öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız dedi.

Öte yandan, bölgede bulunan fosil grubu Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekti. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi'nin Kayseri'ye geleceği bildirildi.

