67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

23.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:59
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan İskender V'den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri bakan arkadaşları, İskender V'nin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İskender V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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