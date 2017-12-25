Kayseri'de 650 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından durdurulup arama yapılan midibüste, 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya yolundaki uygulama noktasında Gaziantep plakalı midibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili A.P. ve N.K. gözaltına alındı.



- Kayseri