Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ evinde yaşayan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ evinde yaşayan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Semerkent Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Akdamar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Akdamar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akdamar'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.