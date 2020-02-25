Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu
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Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ evinde yaşayan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.

25.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:02
Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

'nin ilçesinde bağ evinde yaşayan 65 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Semerkent Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Akdamar'dan bir süredir alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Akdamar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdamar'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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