Kayseri'de 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Kayseri'de 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir iş yerinden yaklaşık 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir iş yerinden yaklaşık 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Burç Caddesi'nde bir iş yerinin camının kırılarak yaklaşık 65 bin lira değerinde gümüş takı ve tespih çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, iş yeri çevresindeki 38 güvenlik kamerasının 45 saatlik kaydını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

Polis, zanlının ikametinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih ve yüzüklerin de içinde bulunduğu 130 parça malzeme ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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