Kayseri'de 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Kayseri'de 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kayseri'de 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:58
Kayseri'de 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

'de 61 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde gümrük kaçağı telefon bulundurduğu tespit edilen Y.H'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 61 kaçak cep telefonu ele geçirildi, olayın şüphelisi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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