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Kayseri'de 6 milyon boş makaron ele geçirildi

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir depoda 6 milyon boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince bir depoda 6 milyon boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir depoda arama yaptı.

Depoda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 milyon boş makaron bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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