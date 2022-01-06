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6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

KAYSERİ (İHA) - 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan çukura düşen şahıs kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre M.D., Gökkent ile Mimsin Mahalleleri arasında bulunan boş arazideki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D., düştüğü yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurdan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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