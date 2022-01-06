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6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasındaki arazide bir kişinin çukura düştüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri M.D'yi düştüğü çukurdan çıkardı.

Kazadan yara almadan kurtulan M.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

6 metrelik çukura düşen kişi kurtarıldı

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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