Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde zehirlendikleri iddia edilen 6 kişi, hastaneye götürüldü.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde zehirlendikleri iddia edilen 6 kişi, hastaneye götürüldü.

Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan 6 kişi, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Henüz neden zehirlendikleri belirlenemeyen 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İkamette çalışma yapan Kayserigaz ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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