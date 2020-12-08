Kayseri'de 6 kilogram esrar ele geçirildi
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Kayseri'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

08.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:36
Kayseri'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir otomobilde ve evde yapılan aramada 6 kilogram esrar, elektronik terazi ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan A.A. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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