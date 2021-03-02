Kayseri'de 6 ilçeye millet bahçesi yapılacak
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Kayseri'de 6 ilçeye millet bahçesi yapılacak

02.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:24
Kayseri'de 6 ilçeye millet bahçesi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerine millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerine millet bahçesi yapılacağını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yaşanabilir şehirler için önceliklerden birisinin de yeşil alan olduğunu ve bu kapsamda millet bahçelerinin vatandaşın hizmetine sunulmasını önemsediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirdikleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve 6 ilçeye millet bahçesi yapmaya başlayacaklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizim odağımızda insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının yanına biz insanı yaşat ki şehir yaşasın diyoruz ve insanın sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü olması için şehir içerisinde gerekli yeşil alan gayretlerimizi, çalışmalarımızı millet bahçeleri ile taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yurt genelinde yapılması planlanan millet bahçeleri bizlerin hem olmazsa olmazımız hem de önceliğimizdir. Hatta şehir merkezine inşa edeceğimiz millet bahçesi ile yetinmiyoruz. Aynı imkanlardan, aynı güzellikten faydalandırmak için her ilçemize de millet bahçesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu anlamda 2021 yılında inşallah Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza olmak üzere 6 ilçemize millet bahçesini yapmaya başlayacağız. Her ilçeye millet bahçesi hedefimizi de inşallah ilerleyen süreçte tamamlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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