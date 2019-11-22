Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandıKayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

22.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:42
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye, 19 Mayıs, Osmanlı, Fevzi Çakmak ve Bahçelievler mahallerindeki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. Bu sabah 13 adreste arama yapan ekipler, hırsızlık şüphelileri Şerife E. (50), Reşide E. (35), Emine A. (41), Kiraz T. (24), Derya E. (24) ve İbrahim T.'yi (51) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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