Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
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Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 hırsızlık olayının faili olarak aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 6 hırsızlık olayının faili olarak aranan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esentepe, Sakarya ve Kazım Karabekir mahallelerinde iş yeri, oto ve ikamette meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayların faili olduğu belirlenen E.A. (19) gizlendiği ikametten kaçarken kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.A, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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