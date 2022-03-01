Kayseri'de bir haftada 52 faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla bir haftada 52 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

21-27 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 20 bin lira değerinde çalıntı malzemeye el konularak, müştekilere teslim edildi. Yakalanan 77 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Öte yandan, aynı tarihlerde bağ evleri ve metruk binaların bulunduğu bölgelerde hurdacılar ve ikinci el eşya pazarı ile taksilere yönelik çalışmada, 4 bin 661 kişi ve 1707 araç sorgulandı, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Uygulamalarda 9 silah, 4 bıçak, 45 gram uyuşturucu, çalıntı 3 otomobil ve bir motosiklete el konuldu, 43 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.