Kayseri'de 6 dağcı, Aladağlara tırmandı KAYSERİ Dağcılık İhtisas Spor Kulübü (KAYDAK) üyesi 16 sporcu, Aladağlara tırmandı.

KAYSERİ Dağcılık İhtisas Spor Kulübü (KAYDAK) üyesi 16 sporcu, Aladağlara tırmandı.

KAYDAK üyesi 16 dağcı, 6 gün önce 4 katırla Kayseri, Niğde ve Adana arasında bulunan Aladağlara tırmanmak için yola çıktı. 5 gün sürecek kamp için yol alan dağcılar, yük taşımada kullandıkları katırları Olukpınar mevkiinde bırakıp, 3 bin 560 metre yükseklikteki Eznevit Zirvesi'ne ulaşmak için tırmanmaya başladı. Dağcılar tırmanış sırasında doğal harikası Yedigöller platosu ile buzul gölleri gezme imkanı buldu. Dağcılar 5 gün süren tırmanışın ardından dün kampı tamamladı.

Kampta yaşadıklarını anlatan KAYDAK üyesi Abdurrahman Aydemir, "Biz KAYDAK olarak tırmanış faaliyetleri, doğa gezileri, tur kayağı, kayak gibi doğa sporlarını ifa ediyoruz. Aladağlar'da da 5 gün süren bir faaliyet gerçekleştirdik. 16 sporcunun katılımıyla bu faaliyeti yaptık. Yürüdüğümüz toplam parkur 70 kilometre civarındaydı. Tabii ki bizim burada bu faaliyet esnasındaki kamp eşyalarımızı taşımamız mümkün değildi. Biz de burada katır kullandık. Bölgeden 4 katır kiraladık. Katırcılar yüklerimizi Çamardı Devekazık köyünden alarak Olukpınar mevkiine kadar götürdü" diye konuştu.

Güzel bir zirve tırmanışı yaptıklarını kaydeden Aydemir, "Biz burada 3 bin 560 metre yükseklikteki Eznevit Zirvesine tırmanış gerçekleştirdik. Tabii ki bu spor çok zorlu bir faaliyet. Çok yoğun kondisyon ve sıkı disiplin gerektiren bir branş. Çünkü 4-5 gün evden tamamen uzaktasınız. Zaman zaman rüzgar çıkıyor, yağmur yağıyor. Zor ama biz bu sporu seviyoruz. O nedenle dağcılık sporunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğa sporlarının hepsi tabii ki ilgi çekici, dikkat çekici, harika sporlar; ama dağcılık sporu insana çok büyük erdem kazandıran bir spor. 5 gün süren zirve tırmanışını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA