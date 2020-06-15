Kayseri'de 6 bina karantinaya alındı
Kayseri'de 6 bina karantinaya alındı Kayseri'de covid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.
15.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:01
Kayseri'de 6 bina karantinaya alındı
KAYSERİ - Kayseri'de covid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, covid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi İlçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı.
Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: İHA