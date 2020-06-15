Kayseri'de 6 bina karantinaya alındı Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.

Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı.

Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA