Kayseri'de 6 bina karantinaya alındı
Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.
15.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:38
Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı.
Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA