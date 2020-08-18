Kayseri'de 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme maratonu başlıyor Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlayacağını belirtti.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlayacağını belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir ile ilçe belediyelerinde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçileri ilgilendiren sözleşmenin 30 Haziran'da sona erdiğini hatırlattı.

Yeni TİS için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yetki müracatında bulunduklarını belirten Çelik, "Bu konuda ilgili bakanlıktan yetkilerimiz nihayet çıkmaya başladı. Üyelerimizin beklentilerini karşılayacak TİS taslaklarımız hazırlandı. İnşallah en kısa zaman içerisinde oturumlara başlayıp 2 yıldır yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, üyelerinin 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeye göre sadece ücretlerinde yıllık yüzde 4+4 oranında artış aldıklarını ve enflasyon oranı altında çok büyük hak kayıpları yaşadıkları savundu.

Üyelerinin geçen 2 yıl içerisinde satın alma gücünde önemli oranda kayıplar olduğunu ifade eden Çelik, bu kayıpların önüne yeni sözleşmeyle geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA