Kayseri'de 598 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de 598 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 598 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen operasyonda 598 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen operasyonda 598 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, Turgut Özal Caddesi'nde yakalandı.

Zanlının üst aramasında, yanındaki çantada ve ikametinde 598,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçilirdi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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