Kayseri'de 56 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina uygulaması sona erdi
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Kayseri'de 56 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

KAYSERİ'de, bina görevlisi ve ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 katlı apartmana 2 hafta önce başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

27.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:14
Kayseri'de 56 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

KAYSERİ'de, bina görevlisi ve ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 katlı apartmana 2 hafta önce başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Geçen 12 Nisan'da Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi'ndeki 14 katlı Nakış Apartmanı'nda çalışan bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan ailenin yapılan 'Kovid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nakış Apartmanı, karantinaya alındı. 56 ailenin yaşadığı binaya uygulanan karantina 14 günün ardından sona erdi.Karantinanın sona ermesinin ardından bina sakinleri alkışlar ve müzik eşliğinde kutlama yaptı. Bina görevlisi ve ailesinin ise hastanede süren tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşarak, taburcu edildikleri öğrenildi.


Kaynak: DHA

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