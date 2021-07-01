Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan 550 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan 550 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan doğaya bırakmak için 550 adet kınalı keklik talep etti. Başvuru üzerine yetiştirilen keklikler Kayseri'ye gönderildi. Kınalı keklikler Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde doğaya bırakıldı. Kınalı kekliklerin çıkardığı sesler, doğada yankılandı. Kınalı kekliklerin buğdaylara zarar veren süne böceklerini yemeleri ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına yol açan kenelerin sayısını kontrol etmeleri nedenlerinden dolayı getirildiği bildirildi. Öte yandan kınalı keklik avlanmasının yasak olduğu belirtilerek, kaçak avlanan kişilere 850 TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.


Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kayseri'de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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