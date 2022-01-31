Kayseri'de 55 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de 55 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de 55 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 8 ilçede kapanan 55 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 8 ilçede kapanan 55 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmaları 128 araç ve 291 personelle merkez ve 16 ilçede sürüyor.

Çalışmalarla ilçelerden Akkışla'da 3, Bünyan'da 11, Develi'de 3, Felahiye'de 11, İncesu'da 4, Kocasinan'da 9, Talas'ta 6 ve Yahyalı'da 8 olmak üzere 55 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, Bünyan'da 8, Kocasinan'da 10 ve Yahyalı'da 4 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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