Kayseri'de 547 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de 547 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 547 mahalle yolu ulaşıma açıldı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 547 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 547 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 128 araç ve 291 personel çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 33, Bünyan'da 34, Develi'de 40, Felahiye'de 11, İncesu'da 6, Kocasinan'da 25, Özvatan'da 7, Pınarbaşı'da 153, Sarıoğlan'da 22, Sarız'da 53, Talas'ta 8, Tomarza'da 81, Yahyalı'da 54 ve Yeşilhisar'da 20 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Develi'de 2, Pınarbaşı'da 5 ve Sarız'da 3 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de 547 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 547 mahalle yolu ulaşıma açıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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