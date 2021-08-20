Kayseri'de 54 hırsızlık olayına karışan 21 kişi tutuklandı
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Kayseri'de 54 hırsızlık olayına karışan 21 kişi tutuklandı

Kayseri'de 54 hırsızlık olayına karışan 21 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, farklı yerlerden yapılan 54 hırsızlık olayına karışan 21 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, farklı yerlerden yapılan 54 hırsızlık olayına karışan 21 şahıs yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 21'i evden, 17'si işyerinden ve kurumdan, 4'ü otodan, 7'si açıktan, 1'i hayvan, 4'ü kablo hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan 54 hırsızlık olayında yakalanan 47 şahıstan 21'i tutuklanarak, 8 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 57 bin 160 TL değerindeki malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda da haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 423 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 183'ü tutuklandı.

Diğer yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 4'ü yağma (gasp), 1'i kasten yaralama ve 1'i adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs olmak üzere işlem yapılan 6 olayda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 97 şahıstan 89'u bulunurken, 8 kayıp şahsın da arama çalışmaları devam ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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