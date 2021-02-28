Kayseri'de 500 yıllık lezzet; Develi Cıvıklısı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi 'Develi Cıvıklısı' ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor. Develi Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığını Mehmet Somuncu, 'Develi Cıvıklısı' Konya'nın etli ekmeğine rakip. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor" dedi.

'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan 'Develi Cıvıklısı', yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında olması özelliğini koruyor. Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.

'KONYA'NIN ETLİ EKMEĞİNE RAKİP'

25 yıldır ilçede 'Develi Cıvıklısı' yapan ve aynı zamanda ilçe Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığını Mehmet Somuncu, "Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi'ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi'nce patenti alınarak tescillenmiştir. Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Önemli bir lezzet olan Develi cıvıklısı Konya'nın etli ekmeğine rakip. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler cıvıklı yemek için Develi'yi tercih ediyor. İlçemizde sayısı 30'u bulan cıvıklı salonu var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ