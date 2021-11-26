Kayseri'de 5 ve 6 yaşındaki çocukların istismarında komşu ve anne ile üvey babaya ceza yağdı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, komşuları A.Ş.'nin (50), para karşılığı kızları Z.A. (6) ve M.A.'ya (5) cinsel istismarda bulunmasına izin verdikleri iddia edilen anne Ş.A. (30) ile üvey baba A.A.'nın (40) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan A.Ş.'yi, toplam 46 yıl 6 ay ve 120 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, A.A. ile anne Ş.A.'ya ise, 34'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Olay, geçen yıl 27 Eylül'de merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., para karşılığı anlaştığı komşuları Ş.A. ve A.A'.nın kızları Z.A. ve M.A.'ya cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Anne Ş.A. da bazı dönemlerde cep telefonuyla çocuklarının fotoğrafını çekerek, komşuları A.Ş.'ye para karşılığı gönderdi. Üvey baba A.A.'nın da para alarak, yaşananlara göz yumduğu ileri sürüldü. Binadaki komşuları olayı öğrenip ihbarda bulununca Ş.A. ve A.A. çiftiyle komşuları A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki kardeş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar A.Ş., A.A. ve anne Ş.A. hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan A.Ş.'yi, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis, 'müstehcenlik' suçundan 12 yıl hapis ve 120 bin TL para cezasına, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 46 yıl 6 ay ve 120 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, üvey baba A.A. ile anne Ş.A.'yı ise, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30'ar yıl hapis, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 4'er yıl 6'şar ay hapis olmak üzere toplam 34'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. İki sanığın da 'müstehcenlik' suçundan beraatine hükmedildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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