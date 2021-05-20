Kayseri'de 5 tarım projesine ORAN'dan destek

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 5 proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı.

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 5 proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, müdürlükte düzenlenen imza töreninde, projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, 504 bin 38 lira bütçeli "Kayseri'nin Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında il müdürlüğünde "akıllı tarım birimi" kurulacağını, burada uydu görüntülerinin işlenerek elde edilecek haritaların mobil uygulamada kullanıma sunulacağını söyledi. Şahin, böylece çiftçilerin tarladaki mahsullerini uzaktan izleyerek, tarlalarındaki sorunlu noktalar için danışman mühendisten hizmet alabileceğini belirtti.

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 497 bin 362 lira bütçeye sahip"Buda Parçala Kazan" Projesinin de destek aldığını aktaran Şahin, meyvecilikle öne çıkan ilçede modern budama ekiplerinin kurulacağını kaydetti.

Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Develi Süt Üreticileri Birliğince hazırlanan ve 1 milyon 700 bin lira bütçeli "ORAN ile Teknolojik Yemler Projesi hakkında bilgi veren Şahin, projenin yem maliyetlerini düşüreceğini ve yem verimini artıracağını anlattı.

Şahin, Akkışla Belediyesince hazırlanan 878 bin 660 lira bütçeli "Oran ile Yöresel Üretim Projesi ile gilaburu ve elmadan meyve suyu elde edilerek katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini, üretim tesisinde kadın istihdamının sağlanacağını, Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 974 bin 533 lira bütçeli projeyle ise arı ürünleri perga ve apilarnil üretiminin destekleneceğini, ilçeye kurulacak serada kara buğday yetiştirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin