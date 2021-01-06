Kayseri'de 5 sanığa, kaçak define kazısından hapis cezası

KAYSERİ'de babalarına ait arazide kaçak define aradıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 5'ine 1'er yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl 1 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde M.A., babasından kalan tarlada beraberinde M.A., M.D., M.B., M.A. ve M.Ö. ile birlikte define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 6 kişi hakkında, Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 sanık, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklardan M.Ö., "Dedektörü açtık; ancak nasıl kullanılacağını bilmiyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Bilseydik, yapmazdık. Böyle bir şey yaptığımız için de pişmanız" dedi. Babasına ait arazide kazı yaptıklarını söyleyen M.A. ise, "Babam, yıllardır 'burada bir şey var' dediği için merak ettik. Meraktan dolayı kazdık. Burası bizim kendi tapulu arazimizdir. Suç olduğunu bilseydim gece kazardım" diye konuştu. Diğer sanıklar da eylemin suç olduğunu bilmediklerini öne sürerek, beraat talep etti.Mahkeme heyeti M.A., M.A., M.A., M.D. ve M.Ö.'ye, 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1'er yıl 1'er ay 10'ar gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Sanık M.B.'nin ise, delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN