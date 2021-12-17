5 metreden düşen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 5 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düşen araç sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düşen araç sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Rıfat A. yönetimindeki 38 ANN 493 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı'nda yoldan çıktı.
Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil, 5 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düştü.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerindekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.