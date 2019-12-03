Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı

03.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:32

Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde önceki gün Hacı Ahmet Çınar'ın (31) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden sonuca ulaşamayınca, maktulün daha önce husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.

Öldürülen Çınar'ın, yaklaşık 3 ay önce, M.G.A. (32) ve kardeşi G.A. ile bu kişilerin amcası Y.A'ya av tüfeğiyle ateş açtığını, G.A. ve Y.A'yı yaraladığını tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde ilerletti.



Yapılan araştırmada polis, 5 ayrı suçtan aranan M.G.A'nın cinayeti işlediğini, A.T. isimli kadın ile İ.Ç, G.A. ve O.E'nin de otomobille olay yerine geldiğini, cinayetin ardından aynı araçla kaçtıklarını belirledi.



Kent merkezindeki bir evde saklanan 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Cinayette kullanılan av tüfeği, İ.Ç'nin evinde bulundu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.G.A, A.T, İ.Ç. ve G.A. tutuklandı, O.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA