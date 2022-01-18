Kayseri'de 5 ilçede eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 5 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 5 ilçede eğitime kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır." - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocasinan, Hacılar, Kayseri, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title