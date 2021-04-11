Kayseri'de 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde 5 ilçede eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12/04/2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verildi" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı