Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede
KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
12.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:09
KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA