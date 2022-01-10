Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunmasına yönelik operasyon başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan H.A. ile E.S, U.Ş, İ.B. ve U.A, yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca 70 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar kablo ele geçirildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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