Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası
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Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında ayrı ayrı yargılanan 5 sanık, 2 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında ayrı ayrı yargılanan 5 sanık, 2 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Z.T, G.B, K.Y. ve O.A. ile avukatları hazır bulunurken, sanık M.F. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık emekli polis Z.T, örgütün kullandığı kodlamada "EA" koduyla yer aldığı iddiasını reddederek, beraatini istedi.

Eski askeri öğrenci sanık O.A. ise örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan görüştüğü iddiasını kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

G.B. ve K.Y. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattı. Pişman olduklarını kaydeden 2 sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Z.T. O.A. ve M.F'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, M.F. hakkında yakalama kararına hükmetti.

Etkin pişmanlıkları kabul edilen sanıklar G.B. ve K.Y'ye de aynı suçtan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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