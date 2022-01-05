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Kayseri'de 5 araç çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'de 5 araç çalan şüpheli yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekipleri, 5 aracı çaldığı iddia edilen zanlıyı gözaltına aldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, 5 aracı çaldığı iddia edilen zanlıyı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çalıntı araçların bulunması, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, çalıntı 5 aracın şüphelisi A.D.T'yi düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 5 araç çalan şüpheli yakalandı

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