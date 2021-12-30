Kayseri'de 495 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 495 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de 495 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde, ikametinde 495 litre kaçak içki ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, ikametinde 495 litre kaçak içki ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 495 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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