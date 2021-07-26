Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi
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Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi

Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 24 bin 549 büyükbaş, 24 bin 972 küçükbaş olmak üzere toplam 49 bin 521 kurban kesildi.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 24 bin 549 büyükbaş, 24 bin 972 küçükbaş olmak üzere toplam 49 bin 521 kurban kesildi.

Türkiye'nin hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5'nin kesildiği kurban bayramında, Kayseri'nin merkez ilçelerinde de kurbanlar kesimleri yapıldı. Hayvan satış ve kesim yerleri, kapalı semt pazarları ve kesimhanelere nöbetçi olarak görevlendirilen yaklaşık 200 veteriner hekim ile ihbarlar anında değerlendirildi. Özellikle tüberküloz tespit edilen vakalarda hayvanların gömülmek suretiyle imha edilmeleri sağlandı.

2020 yılı kurban bayramında 30 bin 687 büyükbaş ve 29 bin 379 küçükbaş hayvan kesimi olurken, 2021 yılında ise 24 bin 549 büyükbaş ve 24 bin 972 adet küçükbaş kesimi oldu. Kesim sayılarında geçen yıla göre düşüş görüldü. Düşüşlerin sebebi olarak da bayram tatilinin uzun olması ve bağış şeklinde yapılan kurban kesimlerindeki artış değerlendiriliyor. - KAYSERİ

Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi
Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi
Kayseri'de 49 bin 521 kurban kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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