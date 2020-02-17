Kayseri'de 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kayseri'de 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri merkezli düzenlenen operasyonda, 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

17.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:00
Kayseri'de 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

merkezli düzenlenen operasyonda, 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kentte kaçak akaryakıt ticareti yapıldığı tespit edildi.

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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