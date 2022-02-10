Kayseri'de 47 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşılamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 47 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşılamıyor

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de 47 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Kayseri'de yoğun kar nedeniyle 47 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar nedeniyle 47 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kayseri-Develi kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Tipi nedeniyle tesislerin kapalı olduğu Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollarda da ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de kar nedeniyle kapanan Pınarbaşı'nda 30, İncesu'da 4, Kocasinan'da 8, Yahyalı'da 5 yerleşim biriminde karla mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Tragger, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title